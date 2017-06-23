Сбербанк назвал среднюю сумму чека при походе россиян в магазин

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин за три недели июня составляет 547 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании оператора фискальных данных "Платформа ОФД" группы Сбербанка на основе обработки полученных чеков с онлайн-касс.

Компания ежедневно обеспечивает прием и передачу в ФНС РФ нескольких миллионов чеков, поступающих в обезличенном виде с онлайн-касс во всех российских регионах. На сегодняшний день к "Платформе ОФД" подключено свыше 170 тысяч касс по России.

"Средний чек за три недели июня – 547 рублей. Регионы с наибольшим средним чеком: Хабаровский край (1082 рубля), Забайкальский край (981 рубль), Новосибирская область (981 рубль), Краснодарский край (957 рублей), Приморский край (801 рубль), Москва (796 рублей)", — сообщили в пресс-службе "Платформы ОФД".

Регионы с наименьшим средним чеком – Саратовская область (297 рублей), Рязанская область (314 рублей), Чувашская Республика (318 рублей), Вологодская область (327 рублей), Курганская область (338 рублей), Республике Марий Эл (344 рубля), добавили в пресс-службе.

Обзор платежных операций россиян в магазинах с начала июня показал, что величина среднего чека между первыми и предпоследними выходными днями июня возросла на 13%. Накануне 12 июня, праздника День России, число покупок увеличилось примерно на 10%. При этом размер среднего чека россиян за выходные и праздники в разных регионах разнится в 3,5-4 раза, уточнили в компании.

К операторам фискальных данных сейчас поступают чеки более 600 тысяч касс по всей стране, только "Платформа ОФД" обрабатывает по 18-20 миллионов фискальных документов в сутки, сообщил глава "Платформы ОФД" Алексей Баров. "С началом работы онлайн-касс и ОФД у граждан появилась возможность получать и хранить свои чеки в электронном виде, а у предпринимателей и компаний – отслеживать показатели продаж в режиме онлайн", — добавил он.