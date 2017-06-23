Москвичи предложили назвать пересадочный контур метро "Кольцом всевластия"

МОСКВА, 23 июн — РИА Недвижимость. Один из вариантов названия Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро, предложенный горожанами – "Кольцо всевластия", но больше всего голосов пока набрало рабочее название проекта, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

На портале "Активный гражданин" идет голосование по выбору названия для ТПК. За вариант "Кольцо всевластия" проголосовали 40 человек.

"При этом пока больше всего голосов отдано за рабочее название — Третий пересадочный контур", — говорится в сообщении мэрии.

Многие названия обыгрывают тему круга, напрямую или ассоциативно: "Орбита", "Обруч", "Колечко", "Бублик", "Спасательный круг", "Сатурн", "Круг", "Карусель". Другие делают акцент на удаленности от центра: "Околица", "Спальное кольцо", "Объездная", добавляется в сообщении.

Также участники голосования отмечают, что ТПК пересекается почти со всеми линиями метро. Отсюда "Пересадочное кольцо" и "Пересадочная линия". А поскольку на схеме эти линии цветные, то новая ветка будет выглядеть как "Радуга", "Радужная" или "Матрешка".

Общая длина ТПК составит 61 километр, на нем разместится 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, семь пересечений с радиальными линиями железных дорог и два — с Московской кольцевой железной дорогой. С открытием ТПК пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку. В результате горожане сэкономят от 20 минут до получаса.