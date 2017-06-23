В Адыгее чиновницу уволили после скандала с золотой медалью ее дочери

КРАСНОДАР, 23 июн — РИА Новости. Чиновница из Тахтамукайского района Адыгеи, дочь которой обвинили в получении незаслуженной медали, уволена; выпускница написала заявление о добровольном возврате медали, сообщает пресс-служба правительства республики.

В среду на торжественном вечере в Тахтамукайском районе республики одна из награжденных медалью выпускниц заявила, что ее одноклассница – дочь чиновника в районной системе образования – незаслуженно получила медаль "За особые успехи в учении". Специальная комиссия минобрнауки республики организовала проверку заявления, результаты которой стали известны в пятницу.

"По результатам проверки было установлено, что руководитель управления образования Тахтамукайского района Паранук С.М. нарушила федеральный закон 273 ФЗ "О противодействии коррупции", поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Чиновник не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения единого госэкзамена, где сдавала испытания ее дочь", – говорится в сообщении. Отмечается, что чиновница уволена приказом главы Тахтамукайского района.

При этом данные видеоархива "не ставят под сомнение объективность проведения ЕГЭ", добавили представители республиканского правительства. По их информации, дочь бывшего руководителя управления образования сдала итоговое испытание по трем дисциплинам, заработав 33 балла по математике, 56 – по обществознанию и 69 – по русскому языку.

Тем не менее, как отметили в ведомстве, свою медаль выпускница решила добровольно сдать, о чем уже написала заявление на имя директора СОШ №1 Тахтамукайского района.

"Педсовет школы и родительский комитет приняли решение удовлетворить заявление девушки. Кроме того, в связи со сложившимися ситуацией и по этическим соображениям директору СОШ №1 Тахтамукайского района объявлен выговор", – приводится в сообщении комментарий министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева.