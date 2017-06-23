ФАС намерено изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России готовит юридические документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно", — сказал Артемьев.

Он напомнил, что в настоящее время 28 стран ЕС отказались от роуминга внутри союза. "Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг", — сообщил глава ФАС.

Как техническая характеристика это понятие останется, "а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть", уточнил он. "Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?" — сказал Артемьев.

В феврале замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что антимонопольное ведомство до середины марта ожидает предложений от операторов связи по отмене национального и внутрисетевого роуминга. На отмену национального роуминга служба рассчитывала в третьем квартале 2017 года, а внутрисетевого — во втором.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.