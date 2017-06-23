ОП попросит Минтруд сосредоточиться на системе ухода за детьми до трех лет

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства планирует направить в Минтруд свои предложения по улучшению демографической ситуации в стране, в частности обратит внимание ведомства на необходимость развития системы яслей и службы нянь при организациях соцобслуживания, сообщил РИА Новости член комиссии Сергей Рыбальченко.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объявил, что Минтруд готовит дополнительные предложения по улучшению демографической ситуации. Как сообщил Рыбальченко, комиссия ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства разработает свои предложения Минтруду для решения этой проблемы.

"Будем предлагать Минтруду развивать ясли не только в системе дошкольного образования, но и в системе социального обслуживания. Фактически нужно внести в федеральный перечень социальных услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста рекомендацию регионам – развивать ясли и службу нянь в организациях соцобслуживания", — заявил Рыбальченко в пятницу.

По его словам, комиссия ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства активно поддерживает развитие системы услуг по уходу за детьми до трех лет – это ясли и няни. Рыбальченко отметил, что такую позицию разделяет и институт уполномоченного по правам ребенка.

"Мы сотрудничаем с (детским омбудсменом) Анной Кузнецовой в вопросах развития института сертифицированных нянь, в частности приступили к реализации проекта в пилотных регионах", – отметил член ОП РФ.

Он добавил, что в этой сфере обязательно нужно вносить изменения в санитарные нормы и правила, касающиеся размещения дошкольных организаций в жилых помещениях. По его словам, на сегодняшний день эти нормы не содержат требований для детей до года, а семьям часто как раз нужны услуги по присмотру именно в раннем возрасте.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать в России институт сертифицированных государственных нянь, сообщалось, что пилотный проект "Сертифицированная няня" первым будет запущен в Башкирии.