В Общественной палате назвали самые чистые села и малые города России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Самыми чистыми городами и селами, согласно рейтингу Общественной палаты (ОП) РФ, стали станица Скосырская и село Аграфеновка в Ростовской области, а также поселок Зуя в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

Рейтинг составлен в рамках подведения предварительных итогов экологической акции "Марафон добрых дел". Всероссийская экологическая акция "Марафон добрых дел" стартовала 1 марта. Ее главная цель — формирование в обществе ответственного отношения к природе и вовлечение россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Рейтинг составлялся на основе числа добрых дел, совершенных жителями российских городов. Акция продлится до 4 ноября.

"Общественная палата РФ в рамках подведения предварительных итогов всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел" составила рейтинг 10 самых чистых сел и малых городов. В тройку победителей вошли станица Скосырская (Ростовская область), поселок Зуя (Республика Крым) и село Аграфеновка (Ростовская область)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

В десятку самых чистых сел и малых городов также вошли станица Краснодонецкая, село Волотово (Новгородская область), Нурлат (Татарстан), Алдан (Якутия), село Кулешовка, город Советский (Тюменская область) и город Тетюши (Татарстан).

Как отметили организаторы акции, в общей сложности за весенний этап россияне провели уже 35 тысяч экологических мероприятий. При этом самыми востребованными мероприятиями у жителей малых населенных пунктов оказались субботники и агитационные мероприятия по переходу на раздельный сбор мусора и предотвращению лесных пожаров.

"Используя наши методические материалы, жители населенных пунктов, попавших в рейтинг, организовали свыше 5 тысяч различных мероприятий, начиная с субботников и заканчивая проектами по внедрению практики раздельного сбора мусора. Безусловно, это очень достойный результат. Мы со своей стороны будем всячески поддерживать такую активность наших граждан", — приводит пресс-служба ОП слова инициатор акции, член ОП РФ Елены Суторминой.

В ближайшее время, отметили в ОП, планируется совместно с активистами провести экологический эксперимент по внедрению системы раздельного сбора мусора.