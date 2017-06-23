В Общественной палате назвали самые чистые села и малые города России

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Самыми чистыми городами и селами, согласно рейтингу Общественной палаты (ОП) РФ, стали станица Скосырская и село Аграфеновка в Ростовской области, а также поселок Зуя в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
"Общественная палата РФ в рамках подведения предварительных итогов всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел" составила рейтинг 10 самых чистых сел и малых городов. В тройку победителей вошли станица Скосырская (Ростовская область), поселок Зуя (Республика Крым) и село Аграфеновка (Ростовская область)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
В десятку самых чистых сел и малых городов также вошли станица Краснодонецкая, село Волотово (Новгородская область), Нурлат (Татарстан), Алдан (Якутия), село Кулешовка, город Советский (Тюменская область) и город Тетюши (Татарстан).
"Используя наши методические материалы, жители населенных пунктов, попавших в рейтинг, организовали свыше 5 тысяч различных мероприятий, начиная с субботников и заканчивая проектами по внедрению практики раздельного сбора мусора. Безусловно, это очень достойный результат. Мы со своей стороны будем всячески поддерживать такую активность наших граждан", — приводит пресс-служба ОП слова инициатор акции, член ОП РФ Елены Суторминой.
В ближайшее время, отметили в ОП, планируется совместно с активистами провести экологический эксперимент по внедрению системы раздельного сбора мусора.