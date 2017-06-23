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Общество

Госдума одобрила в первом чтении проект правительства о курортном сборе

15:3823.06.2017
(обновлено: 15:48 23.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. 23 июня 2017Пленарное заседание Госдумы РФ. 23 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума в пленарном заседании в пятницу одобрила в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.

Вид на море в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Документ предусматривает проведение в 2018–2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. С учетом особенностей российской курортной и туристкой сфер в ходе эксперимента предполагается апробировать различные механизмы курортного сбора. По итогам эксперимента может быть принято решение о его распространении на всю территорию России или об отказе от его внедрения.

Размер курортного сбора, согласно законопроекту, не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. При этом он может быть дифференцирован в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев директор Мариинского театра Валерий Гергиев во время посещения Северо-Осетинской государственной филармонии. 13 июня 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Республике Крым — 16,4 миллиарда рублей. Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитывались исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5-процентного ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки.

Замечания профильного континента

Несмотря на поддержку законопроекта, бюджетный комитет отметил необходимость его существенной доработки ко второму чтению. Причем принять закон необходимо до конца весенней сессии, чтобы эксперимент начался в 2018 году, отметил глава комитета Андрей Макаров. При этом он заявил, что это "безграмотный законопроект", но депутаты сейчас вынуждены его принять, потому что проблема, которая поднята, очень важна. "Мы понимаем важность этой проблемы для страны", — заверил глава думского комитета.

Отдыхающая на пляже. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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В заключении бюджетного комитета на законопроект, в частности, указано, что из его текста нельзя понять, есть ли у органов местного самоуправления возможность отказаться от проведения эксперимента. А положения, относящиеся к бюджетному законодательству, "не могут являться предметом рассматриваемого законопроекта, в связи с чем требуется внесение изменений в Бюджетный кодекс". Помимо этого, сохраняются риски, связанные со снижением или перераспределением туристического потока при реализации предусмотренных законопроектом норм.

При подготовке ко второму чтению бюджетный комитет намерен дополнительно обсудить предельную величину курортного сбора и проработать вопрос об особом учете налогового потенциала субъектов РФ по курортному сбору при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Также планируется обсудить вопросы, касающиеся ответственности плательщиков курортного сбора, не выполняющих свои обязанности, и рассмотреть различные предложения по его доработке, в том числе предложение комитета Совета Федерации о сокращении сроков проведения эксперимента с пяти до двух лет.

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