Молодежь за год стала чаще употреблять наркотики, заявил глава МВД

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российская молодежь за минувший год стала чаще употреблять наркотики и, как следствие, страдать от психозов, заявил в пятницу глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Вызывает тревогу рост вовлеченности молодежи в наркопотребление. Так, существенно увеличилось число несовершеннолетних с зависимостью от психостимуляторов и, как следствие, страдающих психозами", — сказал он на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По его словам, в 2016 году в 26 из 85 регионов страны отмечено превышение среднероссийского показателя отравления наркотиками среди подростков, из них в 12 субъектах в два и более раза.

"При этом почти половина таких случаев приходится на курительные смеси (так называемые спайсы)", — отметил министр.

Синтетические наркотики продолжают активно распространяться по стране. По словам Колокольцева, это обусловлено относительной простотой изготовления смесей и высоким спросом на них. Основные поставки идут из Юго-Восточной Азии и Евросоюза, отметил глава МВД.