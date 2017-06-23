Путин 24 июня посетит Крым и побывает в "Артеке"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, посетит Крым, побывает в детском центре "Артек", сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать четвертого июня Владимир Путин в Республике Крым посетит международный детский центр "Артек". Президент примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит, а также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016, 2017 годов центр признан лучшим в России.

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