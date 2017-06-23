Богатые россияне не хотят передавать бизнес детям, показало исследование

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Состоятельные россияне в основном не собираются оставлять свой бизнес в наследство собственным детям, говорится в исследовании "Wealth report: Russia" швейцарской банковской группы Julius Baer.

"Общей стратегией, которую мы видим среди многих российских обладателей капитала, является стремление дать своим детям качественное образование как в России, так и за рубежом, обеспечить их местом для проживания, разумными денежными средствами, поддержкой в начале их профессиональной карьеры без каких-либо конкретных намерений их вовлечения в семейный бизнес", — считают эксперты Julius Baer.

"Партнерский характер и сложные структуры собственности, характерные для их бизнеса, усложняют передачу такого бизнеса непроверенным и зачастую неподготовленным наследникам. Продажа в некоторых случаях является единственным выходом", — отмечается в исследовании.

Авторы доклада представили усредненный портрет российского владельца крупного капитала: ему 50-55 лет, он состоит в единственном браке и имеет троих детей. В опросе участвовали владельцы капитала на сумму более 1 миллиона долларов, инвестируемого в любые активы, кроме основного жилья собственника, при условии, что этот капитал имеет российское происхождение, а ключевые активы и основная бизнес-деятельность также сосредоточены в России.

По данным экспертов, Россия входит в первую пятерку стран мира по количеству миллиардеров и в тройку лидеров среди развивающихся экономик. При этом миллионеры составляют всего 0,1% от численности населения страны, или 150 тысяч человек. Доля миллионеров в развитых странах гораздо выше: в Германии и США количество частных лиц с высоким уровнем дохода превышает 1,5%, в Швейцарии же — 4,5%. Однако в таких развивающихся экономиках, как Бразилия и Китай, процентное соотношение миллионеров к общей численности населения сопоставимо с РФ.

Авторы доклада ожидают, что в течение ближайших десяти лет количество богатых граждан в России будет расти. По данным проведенного опроса, половина российских владельцев капитала намерена продолжать жить в России в течение следующих 10 лет. "Еще четверть допускает возможность жизни за границей, хотя рассматривает гипотетическое проживание в другой стране как временное, не предусматривающее переезд из своей страны навсегда", — отмечают эксперты.