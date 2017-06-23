Богатые россияне не хотят передавать бизнес детям, показало исследование

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Состоятельные россияне в основном не собираются оставлять свой бизнес в наследство собственным детям, говорится в исследовании "Wealth report: Russia" швейцарской банковской группы Julius Baer.
"Партнерский характер и сложные структуры собственности, характерные для их бизнеса, усложняют передачу такого бизнеса непроверенным и зачастую неподготовленным наследникам. Продажа в некоторых случаях является единственным выходом", — отмечается в исследовании.
Авторы доклада представили усредненный портрет российского владельца крупного капитала: ему 50-55 лет, он состоит в единственном браке и имеет троих детей. В опросе участвовали владельцы капитала на сумму более 1 миллиона долларов, инвестируемого в любые активы, кроме основного жилья собственника, при условии, что этот капитал имеет российское происхождение, а ключевые активы и основная бизнес-деятельность также сосредоточены в России.
Авторы доклада ожидают, что в течение ближайших десяти лет количество богатых граждан в России будет расти. По данным проведенного опроса, половина российских владельцев капитала намерена продолжать жить в России в течение следующих 10 лет. "Еще четверть допускает возможность жизни за границей, хотя рассматривает гипотетическое проживание в другой стране как временное, не предусматривающее переезд из своей страны навсегда", — отмечают эксперты.