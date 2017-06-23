МЧС опровергло падение метеорита в Домодедово

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Подмосковные спасатели опровергли появившуюся в СМИ информацию о падении крупного метеорита вблизи Домодедово.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Подмосковье видели крупный метеорит. В сети якобы появились кадры с видеорегистратора, где видно, как небо над Домодедово разрезает яркий шар. При падении он оставлял за собой полосу света и сгорел в атмосфере. Его остатки упали в одном из городских микрорайонов.

"Никаких метеоритов не было зафиксировано", — заявил РИА Новости в пятницу представитель подмосковного главка МЧС.