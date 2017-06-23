В Кургане чиновник предложил ученикам искать спонсоров на оплату выпускного

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Минобрнауки выясняет ситуацию с чиновником из Кургана, посоветовавшим школьникам искать спонсоров на оплату выпускного, если на это нет денег у самой семьи; ведовство рассчитывает на дисциплинарные решения в случае подтверждения этой информации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Ранее в СМИ сообщалось, что начальник управления образования соцполитики Кургана Иван Сбродов посоветовал школьникам искать спонсоров для оплаты выпускных балов, если в семье для этого недостаточно средств.

"Это недопустимо. Минобрнауки рассчитывает, что если эта информация подтвердится, будут приняты соответствующие дисциплинарные решения", — сказал Емельянов.

Он также сообщил, что в настоящее время ведомство выясняет ситуацию в регионе и запросилось соответствующую информацию.

"Задача образовательного учреждения — сделать все возможное, чтобы подобные мероприятия были доступны для всех обучающихся", — отметил Емельянов.