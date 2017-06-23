Путин поручил ускорить кадастровый учет земель на Дальнем Востоке

МОСКВА, 23 июн — РИА Недвижимость. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить кадастровый учет земель на Дальнем Востоке, говорится в тексте распоряжений на сайте главы государства.

"Ускорить осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости", — сообщается в материалах.

Также в поручениях говорится о необходимости обеспечить достоверность данных, содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы для предоставления гражданам таких земельных участков, его бесперебойную работу и упрощение их предоставления через законодательные изменения.

Поручение должно быть исполнено до 31 декабря 2017 года.

Подробнее об итогах "прямых линий" Владимира Путина читайте в справке РИА Новости >>