Опрос: более 50% россиян считают, что обстановка в Донбассе не изменится

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Больше половины россиян (53%) считают, что в течение ближайшего года обстановка на востоке Украины не изменится, следует из данных опроса "Левады-центра".

Почти четверть опрошенных (23%) считает, что обстановка ухудшится, а меньшинство ответивших на вопрос (10%), что улучшится. При этом 14% затруднились ответить на вопрос

Более двух третей респондентов (78%) оценивают текущую обстановку на востоке Украины как напряженную, критическую и взрывоопасную, а 9% считают её благополучной и спокойной.

Половина опрошенных считает, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами, без виз и таможен. По мнению 9% респондентов, страны должны объединиться в одно государство.

Специалисты "Левады-центра" с 19 по 22 мая опросили 1600 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов страны. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95% не превышает 3,4%, уточнили социологи.