Милонов отправил свой проект о регулировании соцсетей главе ФСБ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что направил на отзыв главе ФСБ Александру Бортникову своей законопроект о регистрации пользователей в социальных сетях по паспортным данным и запрете такой регистрации для детей до 14 лет.

Ранее профильный комитет Госдумы по информационной политике рассмотрел законопроект Милонова и рекомендовал вернуть документ автору. Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин отметил, что законопроект не соответствует требованиям конституции РФ и регламента Думы, где говорится о необходимости наличия заключения правительства при внесении законопроектов, которые предполагают расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета.

"Я решил отправить его на экспертизу главе ФСБ", — сказал РИА Новости Милонов, добавив, что при положительной оценке намерен снова внести документ в Госдуму.

Парламентарий отметил, что этот проект закона, устанавливающий единые правила регулирования социальных сетей, а также борющийся с безнаказанной анонимностью, безусловно, нуждается в дополнении и уточнении ряда формулировок.

"Природа этого документа говорит о том, что для его гармоничного улучшения необходимо заручиться поддержкой компетентной и профессиональной организации, ежедневно сталкивающийся с негативными и опасными проявлениями в интернете. Более того, ФСБ России могла бы также дополнить документ рядом пунктов и абзацев, которые могли быть не учтены нами в процессе написания проекта", — считает парламентарий.