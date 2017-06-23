Милонов отправил свой проект о регулировании соцсетей главе ФСБ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что направил на отзыв главе ФСБ Александру Бортникову своей законопроект о регистрации пользователей в социальных сетях по паспортным данным и запрете такой регистрации для детей до 14 лет.
"Я решил отправить его на экспертизу главе ФСБ", — сказал РИА Новости Милонов, добавив, что при положительной оценке намерен снова внести документ в Госдуму.
"Природа этого документа говорит о том, что для его гармоничного улучшения необходимо заручиться поддержкой компетентной и профессиональной организации, ежедневно сталкивающийся с негативными и опасными проявлениями в интернете. Более того, ФСБ России могла бы также дополнить документ рядом пунктов и абзацев, которые могли быть не учтены нами в процессе написания проекта", — считает парламентарий.