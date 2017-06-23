Путин поручил привести работу порта Находки к экологическим нормам

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам, сообщается на сайте Кремля.
О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе "прямой линии" 15 июня рассказал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский после этого заявил, что совместно со стивидорными компаниями разработан план мероприятий для решения проблемы: будут установлены датчики для мониторинга воздуха в Находке, стивидоры занимаются устройством систем пылеподавления и пылезащитных экранов.
В понедельник в районе Находкинского морского торгового порта установили первый датчик для измерения концентрации угольной пыли. Всего в Находке планируется установить 11 подобных датчиков. Находкинский морской торговый порт до недавнего времени принадлежал компании Evraz, сейчас им владеет напрямую ее основной акционер — структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова Lanebrook Limited.
Подробнее об итогах "прямых линий" Владимира Путина читайте в справке РИА Новости >>