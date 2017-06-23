Путин поручил привести работу порта Находки к экологическим нормам

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам, сообщается на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Минприроды России обеспечить осуществление контрольно-надзорных мероприятий в целях приведения деятельности порта в г. Находке в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации", — говорится в перечне поручений по итогам "прямой линии".

О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе "прямой линии" 15 июня рассказал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский после этого заявил, что совместно со стивидорными компаниями разработан план мероприятий для решения проблемы: будут установлены датчики для мониторинга воздуха в Находке, стивидоры занимаются устройством систем пылеподавления и пылезащитных экранов.

В понедельник в районе Находкинского морского торгового порта установили первый датчик для измерения концентрации угольной пыли. Всего в Находке планируется установить 11 подобных датчиков. Находкинский морской торговый порт до недавнего времени принадлежал компании Evraz, сейчас им владеет напрямую ее основной акционер — структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова Lanebrook Limited.

Подробнее об итогах "прямых линий" Владимира Путина читайте в справке РИА Новости >>