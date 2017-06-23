МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, позволяющий Героям Советского союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы получать земельные участки.

"Внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведении личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества в соответствии с предельными размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством", — говорится в тексте закона.

Законопроектом также предлагается разрешить получать участки и тем из этих категорий граждан, кто уже получает ежемесячную денежную выплату — сейчас это не предусмотрено.

Речь идет о земельных участках, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.