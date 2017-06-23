В Люберцах не поддержали идею свозить мусор из Балашихи на местную свалку

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Мусорный полигон "Торбеево" в Люберцах перегружен, поэтому прием мусора с закрытого полигона "Кучино" в Балашихе будет достаточно проблематичным, рассказал РИА Новости глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
"Официальной информации (о вывозе мусора в Люберцы – ред.) пока нет. Но полигон "Торбеево" очень сильно перегружен, и принимать мусор из Балашихи достаточно проблематично", — сказал Ружицкий.
В Клинском муниципальном районе от комментариев отказались. Глава Можайска ранее сообщил РИА Новости, что мощности мусорного полигона "Храброво" в Можайске закончатся через 1,5 года даже при нынешних объемах вывозки мусора; свалка не готова к принятию дополнительного объема отходов.
В четверг Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.