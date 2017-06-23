В Люберцах не поддержали идею свозить мусор из Балашихи на местную свалку

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Мусорный полигон "Торбеево" в Люберцах перегружен, поэтому прием мусора с закрытого полигона "Кучино" в Балашихе будет достаточно проблематичным, рассказал РИА Новости глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Ранее министр экологии Подмосковья Александр Коган заявил, что твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на закрытый полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском районе Подмосковья, будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области.

"Официальной информации (о вывозе мусора в Люберцы – ред.) пока нет. Но полигон "Торбеево" очень сильно перегружен, и принимать мусор из Балашихи достаточно проблематично", — сказал Ружицкий.

В Клинском муниципальном районе от комментариев отказались. Глава Можайска ранее сообщил РИА Новости, что мощности мусорного полигона "Храброво" в Можайске закончатся через 1,5 года даже при нынешних объемах вывозки мусора; свалка не готова к принятию дополнительного объема отходов.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

В четверг Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.