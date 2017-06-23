Путин поручил Минобороны рассмотреть увеличение предельного возраста службы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России рассмотреть вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе, соответствующий перечень поручений по итогам прямой линии опубликован на сайте Кремля.

Ранее в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, Владимир Путин заявил, что вопрос увеличения предельного срока службы офицеров может быть решен положительно.

"Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения", — говорится в тексте поручения.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 20 декабря 2017 года, ответственным за выполнение является министр обороны России Сергей Шойгу.