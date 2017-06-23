Кадыров предложил Telegram и Роскомнадзору провести переговоры в Грозном

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с недавнего времени является активным пользователем Telegram, предложил создателю мессенджера Павлу Дурову и главе Роскомнадзора Александру Жарову сесть за стол переговоров, чтобы избежать блокировки сервиса.

Ранее в пятницу глава Роскомнадзора Жаров лично обратился к создателю Telegram Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России).

Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок — он будет заблокирован в России до тех пор, пока не предоставит эту информацию. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram уже исчерпаны.

"Не хочется, чтобы Телеграм блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга", — написал Кадыров в своем Telegram.

Он отметил, что со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Telegram могут обсудить возможные варианты решения проблемы.