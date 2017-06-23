Глава комитета ГД прокомментировал обращение Роскомнадзора к Telegram

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В ситуации с Telegram речь идет о соблюдении российского законодательства, а личное обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова к создателю Telegram Павлу Дурову объясняется пониманием того, что этим сервисом пользуются миллионы граждан РФ, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"Речь идет о соблюдении российского законодательства. Я не вижу здесь ничего нового. Сам факт публичного обращения, это, скорее, не столько дань уважения к Telegram и его руководителю, сколько понимание того, что этим сервисом пользуются миллионы граждан нашей страны", — сказал Левин журналистам.

Ранее сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России).

Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок — он будет заблокирован в России до тех пор, пока не предоставит эту информацию. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram уже исчерпаны.