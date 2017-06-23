Полная блокировка Telegram в России невозможна, считают эксперты

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Обеспечить полную блокировку мессенджера Telegram в России невозможно, в ряде случаев перестанут работать лишь некоторые функции, к тому же компания уже предприняла меры для обхода блокировки, считают в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

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Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров публично призвал команду Telegram и основателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

"Полная блокировка сервиса невозможна. Только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore (может помешать работе мессенджера – ред.). В случае "успеха" перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи, плюс возможны проблемы с обновлениями", — сказали РИА Новости в пресс-службе РАЭК.

Как отметили в ассоциации, в новой версии приложения поддерживается обход потенциальной блокировки через поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5 (пока в Android-версии приложения).

Согласно части 1 статьи 10.1 закона №149, организатором распространения информации в сети интернет является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.