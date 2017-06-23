Полная блокировка Telegram в России невозможна, считают эксперты

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Обеспечить полную блокировку мессенджера Telegram в России невозможно, в ряде случаев перестанут работать лишь некоторые функции, к тому же компания уже предприняла меры для обхода блокировки, считают в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
16.8%Да, постоянно
8.9%Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки
44.6%Не пользовался и не планирую
29.7%А что это?
"Полная блокировка сервиса невозможна. Только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore (может помешать работе мессенджера – ред.). В случае "успеха" перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи, плюс возможны проблемы с обновлениями", — сказали РИА Новости в пресс-службе РАЭК.
Согласно части 1 статьи 10.1 закона №149, организатором распространения информации в сети интернет является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.