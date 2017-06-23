"Аэрофлот" предупредил об ухудшении транспортной ситуации в "Шереметьево"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил об ухудшении транспортной ситуации около аэропорта "Шереметьево" и увеличении количества пассажиров в зоне досмотра, следует из заявления компании, адресованного пассажирам, отправляющимся из "Шереметьево" 23 июня.

"В связи с началом периода отпусков значительно ухудшилась транспортная ситуация на подъездных автомагистралях к аэропорту "Шереметьево", а также увеличилось количество пассажиров в зоне досмотра", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" рекомендует во избежание опозданий на рейсы всем пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения процедур регистрации и досмотра и по возможности пользоваться "Аэроэкспрессом".