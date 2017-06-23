В ОП поддержали идею ввести штрафы за нецензурную брань в квартирах

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Санкции за мелкое хулиганство, включая нецензурную брань в квартирах, являются хорошей мерой, однако диапазон наказания от штрафа в несколько тысяч рублей до 15 суток ареста может стать поводом для злоупотреблений полномочиями со стороны недобросовестных правоохранителей, считает председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Ранее комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить санкции за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах. В частности, депутаты предлагают ввести новый штраф за повторное мелкое хулиганство в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, либо в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо в виде обязательных работ на срок до 80 часов.

"Это, на мой взгляд, мера хорошая… Я считаю, что нужно сначала, может быть, вводить штраф в обязательном порядке без ареста, а уже за рецидив можно повышать наказание", — сказал Гриб РИА Новости.

Общественник также с сожалением отметил, что для многих россиян нецензурная лексика является неотъемлемой частью речи.

"И второй момент, я думаю, что вот такая вилка – 5 тысяч и 15 суток – может дать повод для злоупотребления полномочиями, даже для коррупции для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов", — добавил он.