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Общество

В Госдуме предложили перевезти останки советских солдат из Польши в Россию

10:3523.06.2017
(обновлено: 11:16 23.06.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczСолдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве. Архивное фотоСолдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил Польше эксгумировать останки советских солдат, захороненных на польской земле во время ВОВ, и вернуть их обратно в Россию.

Памятник советским воинам в Миколине, Польша. Архивное фото
© Фото : аккаунт движения "Курск" в сети Facebook
Депутат ГД назвал снос памятников в Польше надругательством над памятью
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм".

"Госдуме следует сделать по этому поводу заявление, мы должны это обсудить. Одно из моих предложений при обсуждении этого вопроса, если они не хотят, чтобы памятники там стояли, пусть вернут их, не разрушают… но самое главное, если они не хотят, чтобы наши деды, отцы лежали в польской земле, верните все эти останки наших бойцов, эксгумируйте с почестью как положено, мы найдем возможность, где разместить эти кладбища", — заявил Нилов журналистам.

Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Брод назвал закон о сносе памятников в Польше ударом по исторической памяти
Сейм Польши подавляющим большинством голосов утвердил 22 июня поправки к национальному закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 года — так называемому "закону о декоммунизации". Согласно новым поправкам, сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

Как указали в МИД РФ, нововведения предполагают, что в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям страны организациях, событиях и датах.

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