Врачи рассказали, как уберечь детей от наркотиков

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией врачи-наркологи рассказали РИА Новости, как защитить детей от влияния наркотиков и нужно ли принудительное лечение наркомании.

Оценка потребления

Генеральная Ассамблея ООН 7 декабря 1987 года приняла резолюцию 42/112, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года. В этот день правительствами стран, общественными организациями проводятся различные пропагандистские мероприятия, направленные на повышение уровня информированности об опасности, которую представляют наркотики.

"В течение последних нескольких лет, по тем данным, которые у меня есть, число (потребляющих наркотики – ред.) стоит на одном уровне, не уменьшается и не увеличивается. Слава богу, государство что-то делает, сдерживается поток, не идет прирост наркоманов", — отмечает психиатр-нарколог Алексей Каротам.

С ним согласен нарколог Александр Дрейзин, отмечающий, что ситуация движется к улучшению.

"Появились новые препараты, новые тактики лечения, реабилитационных центров стало много, правда их уровень очень разный. Но мы движемся вперед, хотя, сожалению, на наркосцене появляются и новые наркотики, она меняется, она очень динамична, и об этом нужно думать. Самое главное, с моей точки зрения, не готовить с детства будущих наркоманов, то есть обратить внимание, прежде всего, на детей и подростков, на то, в каких условиях они формируются. Огромное количество наркоманов приходят в наркотики из ситуации гиперопеки. Мы привычно говорим, что наркотики – это какие-то маргинальные слои населения, но нередко это и из вполне благополучных семей", — сказал Дрейзин.

Принудительное лечение

Наркоманов необходимо лечить принудительно, поскольку обычно они не могут признать самостоятельно, что им нужна помощь, считает Алексей Каротам.

"Принудительное лечение должно быть. Потому что наркоман по своей природе всегда будет утверждать, что он здоров, а все остальные больны, ему ничего не надо. Он дойдет до лечения только тогда, когда у него не будет выбора, это особенности именно наркоманов, поэтому тут другой вариант (невозможен)… С алкоголиками немного по-другому, хотя я бы и их тоже принудительно лечил", — отметил Каротам.

Нужно ли тестировать школьников

По мнению Алексея Каротама, вопрос обязательного тестирования школьников на наркотики напрямую перекликается с возможностью направления на принудительное лечение.

"Такая идея (обязательного тестирования – ред.), она и положительная, и отрицательная сразу. Положительная, потому что выявляется проблема. А дальше что? А дальше его просто будут тюкать, потому что внятной системы дальнейшей помощи нет. С одной стороны эту вещь нужно делать, нужно выявлять, но с другой стороны нет понимания четкого, что дальше делать в этой ситуации", — сказал врач.

Он отметил, что в таком случае принудительное лечение от наркозависимости могло бы стать логичным продолжением.

"Если выявили, то в специализированное заведение (должен) отправляться человек, где ему оказывается специализированная помощь, не спрашивая, хочет он того или нет. Потому что такова структура наркомании: они все горазды вещать, что готовы бросить в любой момент, но не бросят никогда, пока его не скрутят в бараний рог жизненные обстоятельства", — добавил Каротам.

В то же время нарколог Александр Дрейзин не согласен с тем, что необходимо обязательно тестировать учеников.

"Выявить ребенка можно, а смысл? Что с этим делать дальше? Нужно задуматься над тем, как помогать им, как сделать так, чтобы они сами хотели, чтобы им помогли. То есть нужно создать ситуацию, когда они хотят что-то изменить в своей жизни. И самое главное, нужна системная помощь детям, ведь не так просто приходят наркотики, не бывает такого, что шел человек по улице и вдруг решил попробовать героин", — сказал Дрейзин.

По его словам, главная профилактика, которую можно обеспечить, — это развитие доверия родителей и детей. Родители не должны "свои эмоции, свои истерики на детях… а разумно подойдет к этому, тогда может быть и удастся сохранить ситуацию под контролем. Я не говорю, что не надо детей тестировать, мне кажется, надо усилия все-таки в несколько другом направлении направлять".

Современное лечение

Для лечения наркотической зависимости сейчас применяются современные лекарственные препараты.

"Есть лекарственный препарат, одно введение которого на месяц блокирует опийные рецепторы. И героиновый наркоман, даже если он будет вводить героин, не будет испытывать чувство эйфории. Но, во-первых, они очень дорогие, и их вводят с согласия самого пациента, это некий договор с ним, это его желание прежде всего. Но таких больных, которые изъявили желание, достаточно, и они лечатся. Несмотря на то, что это очень дорогой препарат, ряд территорий, в частности Москва, проплачивает москвичам, которые изъявили желание лечиться, дает возможность пролечиться бесплатно", — сказал Дрейзин.