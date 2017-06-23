США
23.0623 июня11:16МСК
USD60.15+0.15
EUR67.15+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Врачи рассказали, как уберечь детей от наркотиков

10:3123.06.2017
(обновлено: 10:34 23.06.2017)
07061
© Fotolia / KwestПодросток. Архивное фотоПодросток. Архивное фото
© Fotolia / Kwest

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией врачи-наркологи рассказали РИА Новости, как защитить детей от влияния наркотиков и нужно ли принудительное лечение наркомании.

Таблетки. Архивное фото
© Fotolia / cat_111
В ООН оценили уровень наркозависимости в мире в 2015 году
Генеральная Ассамблея ООН 7 декабря 1987 года приняла резолюцию 42/112, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года. В этот день правительствами стран, общественными организациями проводятся различные пропагандистские мероприятия, направленные на повышение уровня информированности об опасности, которую представляют наркотики.

Оценка потребления

"В течение последних нескольких лет, по тем данным, которые у меня есть, число (потребляющих наркотики – ред.) стоит на одном уровне, не уменьшается и не увеличивается. Слава богу, государство что-то делает, сдерживается поток, не идет прирост наркоманов", — отмечает психиатр-нарколог Алексей Каротам.

Химическая формула каннабидола, входящего в стостав марихуаны, на экране планшета
© Fotolia / Zerbor
Ученые доказали, что марихуана является "стартовым" наркотиком
С ним согласен нарколог Александр Дрейзин, отмечающий, что ситуация движется к улучшению.

"Появились новые препараты, новые тактики лечения, реабилитационных центров стало много, правда их уровень очень разный. Но мы движемся вперед, хотя, сожалению, на наркосцене появляются и новые наркотики, она меняется, она очень динамична, и об этом нужно думать. Самое главное, с моей точки зрения, не готовить с детства будущих наркоманов, то есть обратить внимание, прежде всего, на детей и подростков, на то, в каких условиях они формируются. Огромное количество наркоманов приходят в наркотики из ситуации гиперопеки. Мы привычно говорим, что наркотики – это какие-то маргинальные слои населения, но нередко это и из вполне благополучных семей", — сказал Дрейзин.

Принудительное лечение

Наркоманов необходимо лечить принудительно, поскольку обычно они не могут признать самостоятельно, что им нужна помощь, считает Алексей Каротам.

"Принудительное лечение должно быть. Потому что наркоман по своей природе всегда будет утверждать, что он здоров, а все остальные больны, ему ничего не надо. Он дойдет до лечения только тогда, когда у него не будет выбора, это особенности именно наркоманов, поэтому тут другой вариант (невозможен)… С алкоголиками немного по-другому, хотя я бы и их тоже принудительно лечил", — отметил Каротам.

Нужно ли тестировать школьников

По мнению Алексея Каротама, вопрос обязательного тестирования школьников на наркотики напрямую перекликается с возможностью направления на принудительное лечение.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Ученые выяснили, почему дети наркоманов наследуют от них тягу к наркотикам
"Такая идея (обязательного тестирования – ред.), она и положительная, и отрицательная сразу. Положительная, потому что выявляется проблема. А дальше что? А дальше его просто будут тюкать, потому что внятной системы дальнейшей помощи нет. С одной стороны эту вещь нужно делать, нужно выявлять, но с другой стороны нет понимания четкого, что дальше делать в этой ситуации", — сказал врач.

Он отметил, что в таком случае принудительное лечение от наркозависимости могло бы стать логичным продолжением.

"Если выявили, то в специализированное заведение (должен) отправляться человек, где ему оказывается специализированная помощь, не спрашивая, хочет он того или нет. Потому что такова структура наркомании: они все горазды вещать, что готовы бросить в любой момент, но не бросят никогда, пока его не скрутят в бараний рог жизненные обстоятельства", — добавил Каротам.

В то же время нарколог Александр Дрейзин не согласен с тем, что необходимо обязательно тестировать учеников.

Плачущий школьник
© Fotolia / Andras_Csontos
Ученые нашли связь между марихуаной и плохой успеваемостью в школе
"Выявить ребенка можно, а смысл? Что с этим делать дальше? Нужно задуматься над тем, как помогать им, как сделать так, чтобы они сами хотели, чтобы им помогли. То есть нужно создать ситуацию, когда они хотят что-то изменить в своей жизни. И самое главное, нужна системная помощь детям, ведь не так просто приходят наркотики, не бывает такого, что шел человек по улице и вдруг решил попробовать героин", — сказал Дрейзин.

По его словам, главная профилактика, которую можно обеспечить, — это развитие доверия родителей и детей. Родители не должны "свои эмоции, свои истерики на детях… а разумно подойдет к этому, тогда может быть и удастся сохранить ситуацию под контролем. Я не говорю, что не надо детей тестировать, мне кажется, надо усилия все-таки в несколько другом направлении направлять".

Современное лечение

Для лечения наркотической зависимости сейчас применяются современные лекарственные препараты.

Реабилитация – это не только лечение, но и восстановление социальных связей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Реабилитация – это не только лечение, но и восстановление социальных связей
"Есть лекарственный препарат, одно введение которого на месяц блокирует опийные рецепторы. И героиновый наркоман, даже если он будет вводить героин, не будет испытывать чувство эйфории. Но, во-первых, они очень дорогие, и их вводят с согласия самого пациента, это некий договор с ним, это его желание прежде всего. Но таких больных, которые изъявили желание, достаточно, и они лечатся. Несмотря на то, что это очень дорогой препарат, ряд территорий, в частности Москва, проплачивает москвичам, которые изъявили желание лечиться, дает возможность пролечиться бесплатно", — сказал Дрейзин.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена