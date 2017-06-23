Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Прохладная погода без существенных осадков ожидается в столичном регионе в выходные дни, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"На выходные дни мы ожидаем погоду без существенных осадков, в субботу и воскресенье — без существенных осадков. Температура воздуха в пределах плюс 18… плюс 20 градусов в дневные часы, по области — от 16 до 21 градуса тепла", — отметил специалист "Фобоса".

По данным погодного центра, атмосферное давление существенно меняться не будет, останется немного ниже нормы: 740-741 миллиметр ртутного столба. Погода ожидается прохладная, но стабильная.