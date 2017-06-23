Власти пообещали защитить москвичей от пыли при сносе домов по реновации

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пыль при сносе домов по программе реновации в Москве будут удерживать водной завесой и пылезащитной сеткой, а шум будут снижать с помощью глушителей, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевскй в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"При "умном" сносе пыль улавливаем с помощью водной завесы (тумана) и пылезащитных сеток. Дом находится как бы в чехле. Когда здание ломают, пыль оседает внутри этого чехла. Вдобавок вокруг работают разбрызгиватели воды. За границы стройплощадки пыль не разлетается", — рассказал он.

Также глава ведомства рассказал, что грохот будут снижать с помощью глушителей шума и менее громкой строительной техники, а сохраняемые на участке сноса старые деревья спрячут.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится.