В Госдуму внесли проект о подаче электронного заявления о регистрации брака

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект об упрощении подачи электронного заявления о регистрации брака внесен, сообщается на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", — говорится в распоряжении от 22 июня.

Законопроектом предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака. Уточняется, что содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов. Это позволит устранить "избыточные действия" при обращении за услугой "Государственная регистрация брака".

Официальным представителем правительства при рассмотрении данного законопроекта назначен замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев.