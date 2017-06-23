Власти рассказали, что свалку в Балашихе могут превратить в экстрим-парк

БАЛАШИХА (Московская область), 23 июн — РИА Новости. На месте полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихинском районе могут создать горнолыжный спуск или экстрим-парк. Об этом журналистам сообщил министр экологии Московской области Александр Коган.

"Полигон можно использовать для горных спусков, экстрим-парком. Можно построить различные сооружения, где люди могут заниматься различными видами спорта", — отметил чиновник.

По его словам, это будет первый рекультивированный полигон такого масштаба.

Коган пояснил, что власти планируют обтянуть полигон обтянуть герметичной пленкой, чтобы сквозь него не проникали газы, и засыпать грунтом высотой от трех до пяти метров.

Рекультивация объекта займет два года и потребует порядка четырех миллиардов рублей.

Решение о закрытии свалки было принято после жалобы жителей Балашихи президенту Владимиру Путину. В четверг глава государства потребовал потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.

Полигон "Кучино" был создан 50 лет назад. Сейчас свалка занимает порядка 50 гектаров земли и уже стала заметна из космоса.