Власти рассказали, что свалку в Балашихе могут превратить в экстрим-парк

БАЛАШИХА (Московская область), 23 июн — РИА Новости. На месте полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихинском районе могут создать горнолыжный спуск или экстрим-парк. Об этом журналистам сообщил министр экологии Московской области Александр Коган.
По его словам, это будет первый рекультивированный полигон такого масштаба.
Коган пояснил, что власти планируют обтянуть полигон обтянуть герметичной пленкой, чтобы сквозь него не проникали газы, и засыпать грунтом высотой от трех до пяти метров.
Рекультивация объекта займет два года и потребует порядка четырех миллиардов рублей.
Решение о закрытии свалки было принято после жалобы жителей Балашихи президенту Владимиру Путину. В четверг глава государства потребовал потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.
Полигон "Кучино" был создан 50 лет назад. Сейчас свалка занимает порядка 50 гектаров земли и уже стала заметна из космоса.