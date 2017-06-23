СМИ: для выплат пайщикам "СУ-155" в Щербинке нужно почти 900 млн рублей

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Почти 900 миллионов рублей потребуется для выплат участникам паевого строительства, которое вела в Щербинке в новой Москве компания "СУ-155", предложение о возврате денег уже одобрил Минстрой России, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

В мае Москомстройинвест сообщал, что план по возврату денег участникам паевого строительства утвердят в июне.

"Минстрой России одобрил предложение о денежных выплатах пайщикам проекта, который пыталась реализовать в Щербинке группа "СУ-155", находящаяся в сложном финансовом положении", — говорится в материале.

Газета пишет со ссылкой на материалы, подготовленные к профильному совещанию по стройке в Щербинке, что для выплат "потребуется 865,7 миллионов рублей". Сообщается, что в двух корпусах продано 288 из 919 квартир, 265 квартир приобрели физические лица. Юридическим лицам компенсация не предусмотрена.

В пресс-службе "Российского капитала" сообщили "Ъ", что банк, возможно, приступит к выплатам пайщикам в третьем квартале 2017 года.

Ранее было принято решение прекратить строительство домов на Железнодорожной улице (владение 39, корпуса 1, 2) из-за невозможности приобретения земельного участка у правообладателя. Банку-санатору объектов "СУ-155" "Российский капитал" было поручено разработать механизм по возврату денег пайщикам.

Группа компаний "СУ-155" имеет многочисленные просроченные обязательства перед дольщиками и пайщиками. Арбитраж в 2016 году ввел процедуру наблюдения в отношении головной структуры группы — АО "СУ-155". В марте 2017 года процедура наблюдения была продлена до 20 июня.

Ответственным за финансирование достройки 130 домов компании в конце 2015 года правительственной комиссией был выбран банк "Российский капитал". В 2016 году завершено строительство 59 домов. По данным Минстроя, в текущем году планируется сдать еще 37