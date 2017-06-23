МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор занимается разработкой Кодекса защиты прав потребителей, который будет представлять собой свод правил, основанный на требованиях российского законодательства, пишет в пятницу газета "Известия", ссылаясь на само ведомство.

Предложения по содержанию свода правил для защиты прав потребителей ведомство намерено представить президенту к декабрю.

"Роспотребнадзор приступил к определению содержания Кодекса защиты прав потребителей — соответствующие предложения ведомство направит президенту до 1 декабря. В кодексе будут собраны уже действующие нормы закона "О защите прав потребителей" и других актов, например, об обязанности продавцов принимать карты "Мир" и отмене "мобильного рабства", — говорится в материале.

Также речь идет о подготовке предложений по кодификации законодательства о защите прав потребителей, которое на сегодняшний день представляет большой массив нормативных правовых актов. В документ могут быть включены пункты о распространении действия кодекса на потребителей государственных услуг.