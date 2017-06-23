Участие каждой сталинки в реновации в Москве рассмотрят индивидуально

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вопрос об участии сталинок в московской программе реновации будет рассматриваться индивидуально по каждому дому, сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого.

В четверг в Госдуме под председательством Толстого прошло очередное заседание рабочей группы по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы. В ходе работы была затронута тема участия сталинок в программе реновации.

По словам вице-спикера, если полностью исключить возможность участия сталинок в программе реновации, то будут нарушены права жителей этих домов, которые хотят переселиться.

"Поэтому в данном случае нужно рассматривать ситуацию с каждым домом такого типа индивидуально. Возможно, как раз это поможет выявить дома, претендующие на звание памятников архитектуры, и вместо сноса их будет ждать капитальный ремонт и реставрация", — цитирует Толстого пресс-служба.

В сообщении указывается, что принято решение пригласить на одно из ближайших заседаний рабочей группы префектов тех округов Москвы, в которых возникает наибольшее количество вопросов о возможных нарушениях прав граждан. "Пусть придут и послушают, а мы выслушаем их. Мы должны выстроить конструктивную работу, от которой будет реальный эффект", — заявил Толстой. Следующее заседание рабочей группы намечено на 13 июля.

По итогам завершившегося 15 июня голосования на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг о включении в программу реновации "за" высказались жители 4079 домов, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 доме мнения разделились.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится.