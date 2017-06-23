Профессия летчика – из тех, что вечно считается мужской, хотя женщины-пилоты появились уже почти столетие назад. Но если сто лет назад барышни из высшего общества начинали осваивать спортивные аэропланы, то в наши дни все больше пилотесс осваивают воздушные автобусы гражданской авиации. Причем дорастают до должности командира воздушного судна. Одна из таких женщин – командир воздушного судна «Аэрофлота» Мария Уваровская.
У меня в семье с авиацией никто не был связан, но к моему выбору отнеслись с уважением, – рассказывает Мария. – А началось все, как у многих, с полетов на спортивном самолете в аэроклубе.
Закончив академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге, пилотесса в 2007 году пришла на работу в «Аэрофлот». Карьеру начала с должности второго пилота Ту-154, позже перешла на Airbus А320, а затем и стала командиром воздушного судна.
Больше всего нравится летать в европейские страны: Францию и Германию, – рассказывает Мария. – Воздушное пространство в Германии, например, отличается большим порядком, работать здесь очень комфортно.
Главная цель Марии в профессии – заниматься своим делом, постоянно совершенствуясь. В работе пилота, как и в любой другой, нет пределов профессионализма. Всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому жизнь летчика – это постоянная учеба, разбор и анализ любых происшествий, повторение изученных материалов по разным сопутствующим дисциплинам, как то конструкция самолета, навигация, метеорология и многое другое.
Как ни странно, высший пилотаж работы – это когда все проходит тихо, спокойно и стандартно, – говорит Мария.
Нет места для преднамеренного адреналина. Поэтому работа со стороны может показаться рутиной: изо дня в день десятилетиями летать по одним и тем же маршрутам на одном и том же самолете.
Но пилоты не мыслят себя без работы в небе, видимо, что-то неуловимо притягивающее в этом есть.
В жизни в целом мои цели очень обычные: дом, семья, занятия с ребенком.
Свободное время – самая большая ценность для меня, поэтому на хобби времени нет, – рассказывает Мария. – В основном это активные занятия: поездки с семьёй и встречи с друзьями.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.