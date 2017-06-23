Профессия летчика – из тех, что вечно считается мужской, хотя женщины-пилоты появились уже почти столетие назад. Но если сто лет назад барышни из высшего общества начинали осваивать спортивные аэропланы, то в наши дни все больше пилотесс осваивают воздушные автобусы гражданской авиации. Причем дорастают до должности командира воздушного судна. Одна из таких женщин – командир воздушного судна «Аэрофлота» Мария Уваровская.