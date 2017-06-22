В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы и ввести новые выходные

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену новогодних каникул. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Нерабочих дней и так слишком много

Их и так достаточно

Нерабочих дней и так слишком много

Их и так достаточно

Законопроект также предлагает включить в перечень выходных дней 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.

По мнению парламентариев, если 31 декабря станет нерабочим днем, россияне смогут "спокойно подготовиться к встрече Нового года" без ущерба для работы.

День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — праздник для всего народа, поэтому "он заслуживает быть нерабочим", отмечают авторы проекта. Также, по их мнению, было бы логичным сделать выходным днем 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

Согласно предлагаемому депутатами перечню, нерабочими днями останутся 1 января (Новый год), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (праздник весны и труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

"Ни один россиянин не откажется от каникул"

Профсоюзы выступают против отмены новогодних каникул, предложенной в Госдуме, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

"Ни одного россиянина, желающего отказаться от новогодних каникул, я не видел живьем, кроме отдельных наглых работодателей, которые хотят превратить людей в рабов. Вот они говорят: "Зачем людям отдыхать, пусть работают и в субботу-воскресенье, и в Новый год, и первого мая". Вот таких я наблюдал, но это мизантропы", — сказал Шмаков.

"Это важное время, когда россияне во время школьных каникул побудут вместе с семьей, самое главное — с детьми, чтобы вместе проводить этот праздник и иметь возможность вместе отдохнуть", — заявил глава Федерации.

Он добавил, что "отдых всегда положительно влияет на способности человека к труду: и к физическому, и к умственному, творческому, об этом написано даже в Библии". Глава профсоюзов также заявил, что не беспокоится о том, что такой законопроект может быть принят.

"В Думу вносится много законопроектов… Все такие предложения должны проходить через российскую трехстороннюю комиссию, которая является хорошим фильтром от дурацких идей по изменению Трудового кодекса", — заключил Шмаков.

Делать ли 31 декабря выходным?

С инициативой сделать последний день года выходным уже неоднократно выступали многие депутаты и общественные деятели.

В январе 2016 года Госдума отклонила соответствующий законопроект депутатов ЛДПР. Авторы законопроекта предлагали сделать выходным 31 декабря и рабочим последний выходной день новогодних каникул — 8 января. Таким образом, общее количество нерабочих праздничных дней в стране осталось бы неизменным.

В ЛДПР отмечали, что эффективность трудовой деятельности 31 декабря крайне низка: россияне думают о подготовке к празднику, но вынуждены находиться на работе, а серьезные дела все равно переносят на более позднее время.

Профильный комитет Госдумы по труду посчитал, что при этом авторы законопроекта не привели экономических обоснований предлагаемого переноса нерабочих праздничных дней.

Кроме того, в комитете отметили, что законопроект не учитывал нормы других отраслей законодательства. В частности, согласно Бюджетному кодексу финансовый год соответствует календарному и длится с 1 января по 31 декабря включительно — если бы законопроект приняли, повысились бы трудозатраты из-за необходимости завершить текущий финансовый год.

График выходных на 2018 год

На этой неделе Минтруд представил на обсуждение график переноса выходных дней в 2018 году.

"Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая", — говорится в проекте постановления правительства, который разработали в ведомстве.

Кроме того, чиновники Минтруда предлагают перенести выходные дни с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря (все три дня выпадают на субботу) на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря (понедельники).

Если инициатива Минтруда будет принята, то в следующем году жители страны смогут отдыхать:

30 декабря 2017 года — 8 января 2018 года;

23-25 февраля;



8-11 марта;



29 апреля — 2 мая;



9 мая;



10-12 июня;



3-5 ноября.

По мнению чиновников, изменения помогут организациям спланировать рабочее время и будут удобны для россиян.