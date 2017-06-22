США
22.0622 июня20:07МСК
USD60.15+0.15
EUR67.15+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы и ввести новые выходные

20:0522.06.2017
080
© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой. Архивное фотоНовогодние подарки под елкой. Архивное фото
© Fotolia / ganzo12

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену новогодних каникул. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме предложили увеличить число выходных на три дня. Нужны ли они?
Результаты
В Госдуме предложили увеличить число выходных на три дня. Нужны ли они?

  • 59%

    Выходные лишними не бывают

  • 20.1%

    Их и так достаточно

  • 20.9%

    Нерабочих дней и так слишком много
Все опросы
Голосовать
Авторы законопроекта объяснили инициативу тем, что из-за новогодних праздников россияне в начале нового года "остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере".

Законопроект также предлагает включить в перечень выходных дней 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.

По мнению парламентариев, если 31 декабря станет нерабочим днем, россияне смогут "спокойно подготовиться к встрече Нового года" без ущерба для работы.

День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — праздник для всего народа, поэтому "он заслуживает быть нерабочим", отмечают авторы проекта. Также, по их мнению, было бы логичным сделать выходным днем 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

Согласно предлагаемому депутатами перечню, нерабочими днями останутся 1 января (Новый год), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (праздник весны и труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

"Ни один россиянин не откажется от каникул"

Профсоюзы выступают против отмены новогодних каникул, предложенной в Госдуме, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

"Ни одного россиянина, желающего отказаться от новогодних каникул, я не видел живьем, кроме отдельных наглых работодателей, которые хотят превратить людей в рабов. Вот они говорят: "Зачем людям отдыхать, пусть работают и в субботу-воскресенье, и в Новый год, и первого мая". Вот таких я наблюдал, но это мизантропы", — сказал Шмаков.

Календарь. Архивное фото
© Fotolia / fotomatrix
Профсоюзы прокомментировали идею отменить новогодние каникулы
"Это важное время, когда россияне во время школьных каникул побудут вместе с семьей, самое главное — с детьми, чтобы вместе проводить этот праздник и иметь возможность вместе отдохнуть", — заявил глава Федерации.

Он добавил, что "отдых всегда положительно влияет на способности человека к труду: и к физическому, и к умственному, творческому, об этом написано даже в Библии". Глава профсоюзов также заявил, что не беспокоится о том, что такой законопроект может быть принят.

"В Думу вносится много законопроектов… Все такие предложения должны проходить через российскую трехстороннюю комиссию, которая является хорошим фильтром от дурацких идей по изменению Трудового кодекса", — заключил Шмаков.

Делать ли 31 декабря выходным?

С инициативой сделать последний день года выходным уже неоднократно выступали многие депутаты и общественные деятели.

Беременная мама с ребенком. Архивное фото
© Fotolia / Martinan
В Минтруде рассказали о приоритете отпуска для мам с двумя или более детьми
В январе 2016 года Госдума отклонила соответствующий законопроект депутатов ЛДПР. Авторы законопроекта предлагали сделать выходным 31 декабря и рабочим последний выходной день новогодних каникул — 8 января. Таким образом, общее количество нерабочих праздничных дней в стране осталось бы неизменным.

В ЛДПР отмечали, что эффективность трудовой деятельности 31 декабря крайне низка: россияне думают о подготовке к празднику, но вынуждены находиться на работе, а серьезные дела все равно переносят на более позднее время.

Профильный комитет Госдумы по труду посчитал, что при этом авторы законопроекта не привели экономических обоснований предлагаемого переноса нерабочих праздничных дней.

Кроме того, в комитете отметили, что законопроект не учитывал нормы других отраслей законодательства. В частности, согласно Бюджетному кодексу финансовый год соответствует календарному и длится с 1 января по 31 декабря включительно — если бы законопроект приняли, повысились бы трудозатраты из-за необходимости завершить текущий финансовый год.

График выходных на 2018 год

На этой неделе Минтруд представил на обсуждение график переноса выходных дней в 2018 году.

Офис. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Комитет Госдумы не одобрил проект об отпуске за ненормированный график
"Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая", — говорится в проекте постановления правительства, который разработали в ведомстве.

Кроме того, чиновники Минтруда предлагают перенести выходные дни с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря (все три дня выпадают на субботу) на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря (понедельники).

Если инициатива Минтруда будет принята, то в следующем году жители страны смогут отдыхать:

  • 30 декабря 2017 года — 8 января 2018 года;
  • 23-25 февраля;
  • 8-11 марта;
  • 29 апреля — 2 мая;
  • 9 мая;
  • 10-12 июня;
  • 3-5 ноября.

По мнению чиновников, изменения помогут организациям спланировать рабочее время и будут удобны для россиян.

Проект календаря праздничных дней в 2018 году
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Проект календаря праздничных дней в 2018 году
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена