МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов мессенджер Imo, говорится в сообщении ведомства.

"В ответ на требования Роскомнадзора компания Pagebites Inc., владеющая веб-сервисом для мгновенного обмена сообщениями и VoIP-звонками Imo, предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации", — сообщает Роскомнадзор.

В начале мая ведомство заблокировало мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.

Согласно части 1 статьи 10.1 закона №149 организатором распространения информации в сети "интернет" является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.