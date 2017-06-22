Сечин ответил на вопрос акционера "Роснефти" о закупке посуды

СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. Закупка дорогостоящей посуды "Роснефтью" не производилась, так как эта заявка была оперативно отменена, сообщил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров холдинга.

"В связи с тем, что такого события не было, закупка такая не осуществлялась, поэтому тут даже комментировать нечего…. Это наше дочернее предприятие, которое занимается авиаобеспечением на Дальнем Востоке,… и как только мы в центральном аппарате получили информацию об этой закупке, я лично снял эту заявку с рассмотрения общества", — сказал Сечин, отвечая на вопрос акционера о проведении закупки посуды, получившей широкий общественный резонанс.

В конце мая глава ФБК Алексей Навальный на своем сайте разместил материал, согласно которому, дочерняя компания "Роснефти" "РН-Аэрокрафт" закупила столовые приборы, посуду и другие предметы быта по высоким ценам. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев затем сообщил, что закупка была отменена.