Глава комитета ГД прокомментировал блокировку Google

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг временной блокировки Google не связана с провокацией хакеров или ошибкой Роскомнадзора, это свидетельствует о том, что в правовом поле РФ нет неприкасаемых, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее сообщалось, что сайт Google был помещен в реестр запрещенных из-за того, что с его страницы осуществлялось перенаправление на сайт заблокированной букмекерской конторы; после выполнения требований Роскомнадзора сайт американской интернет-компании удален из этого реестра.

"Ситуация вокруг временной блокировки Google не связана с провокацией хакеров, ошибкой Роскомнадзора или же незаконным занесением сайта компании в единый реестр запрещенной информации. Все это свидетельствует о том, что в российском правовом поле нет неприкасаемых и даже крупные интернет-игроки не должны злоупотреблять своим положением, взаимодействуя с сайтами, осуществляющими противозаконную деятельность", — сказал Левин журналистам.

Он отметил, что резонанс, вызванный этим событием, еще раз говорит о чувствительности темы для граждан и СМИ. "Это должно стать предостережением для интернет-компаний и заставить их в будущем более ответственно выбирать себе партнеров", — добавил парламентарий.

По его мнению, произошедшее является ярким примером, доказывающим своевременность предложения главы Роскомнадзора Александра Жарова о создании на площадке комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи постоянно действующей рабочей группы, которая будет заниматься вопросами правоприменения в сфере противодействия противоправному контенту.