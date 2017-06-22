"Недооценили угрозу": рассекречены уникальные документы о первых днях войны

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минобороны в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своем сайте более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников.
Документы включают мемуары семи советских полководцев написанные в 1953 году по просьбе Военно-исторического управления Генштаба.
Группа Покровского
Среди опрошенных были маршал Иван Баграмян, генерал-лейтенанты Собенников и Деревянко, ряд других военачальников. Их воспоминания позднее легли в основу фундаментальных научных трудов по Великой Отечественной войне.
Знали, что Гитлер готовит войну
Генерал отмечал, что не раз докладывал командованию о концентрации немецких войск в приграничных районах.
"Однако у меня сложилось убежденное мнение в том, что командование округом недооценивало надвигающуюся угрозу и ко многим разведданным относилось с недоверием", — пишет Деревянко.
По его словам, данные о времени начала войны со стороны Германии, добываемые разведкой, поступали в штаб округа с первых чисел июня. Причем за три-четыре дня до начала войны в них указывалась не только точная дата, но и вероятный час атаки противника.
При этом работа разведки Северо-западного фронта значительно улучшилась со второй недели войны, после назначения начальником штаба генерала Ватутина.
Беспечность помогла врагу
Кроме общего превосходства в силах и внезапности нападения, враг использовал "целый ряд недочетов в действиях наших войск — беспечность, благодушие и надежды, что ничего серьезного немцы не предпримут, ограничившись провокациями", писал генерал.
"Несмотря на безусловные признаки крупного сосредоточения немецких войск, командующий войсками Киевского особого военного округа запретил выдвигать части прикрытия, приводить войска в боевую готовность, а тем более усиливать их даже после начала обстрела госграницы и налетов авиации ночью с 21 на 22 июня 1941 года. Только днем 22 июня это было разрешено, когда немцы уже перешли госграницу и действовали на нашей территории", — говорится в мемуарах.
В итоге, констатировал Иванов, произошло опоздание с мобилизацией, в том числе и частей связи, затруднившее управление войсками.
Неожиданная война
"Личный состав тяжелого артиллерийского полка, двигавшийся по железной дороге 22 июня, прибыв на станцию Шауляй и увидев бомбежку наших аэродромов, считал, что начались маневры", — вспоминает он.
По словам Собенникова, даже в ночь на 22 июня он лично получил приказ от начальника штаба фронта Кленова в весьма категорической форме — к рассвету 22 июня отвести войска от границы. Однако он отказался его выполнить, и солдаты остались на позициях.
Генштаб запретил провоцировать немцев
В 1941 он году возглавлял оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).
"Начало боевых действий застало их (механизированные и стрелковые корпуса — ред.) в трех-пяти переходах (100-150 километрах) от рубежа развертывания. Механизированные корпуса в пунктах постоянной дислокации были подняты по боевой тревоге и начали выдвижение в районы сосредоточения с началом боевых действий", — вспоминает Баграмян.
Он подчеркивал, что через оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа никаких распоряжений о приведении войск в боевую готовность не поступало.