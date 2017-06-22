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Общество

"Недооценили угрозу": рассекречены уникальные документы о первых днях войны

17:3222.06.2017
(обновлено: 17:40 22.06.2017)
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© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкМобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 годаМобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минобороны в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своем сайте более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников.

Документы включают мемуары семи советских полководцев написанные в 1953 году по просьбе Военно-исторического управления Генштаба.

Группа Покровского

Знамя Победы над Берлином
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Моя война
Опросом высшего командования занималась группа под руководством генерал-полковника Покровского. Ее создали в 1952 году для разработки описания Великой Отечественной войны. Эксперты попросили военачальников ответить, получили ли войска план обороны, сколько частей было развернуто на границе и привели ли их в боевую готовность 22 июня. Также командующие рассказали о первых сражениях с немецкими войсками.

Среди опрошенных были маршал Иван Баграмян, генерал-лейтенанты Собенников и Деревянко, ряд других военачальников. Их воспоминания позднее легли в основу фундаментальных научных трудов по Великой Отечественной войне.

Знали, что Гитлер готовит войну

Великая Отечественная война 1941-1945гг. 22 июня 1941г. Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Генштаб СССР запретил провоцировать немецкие войска в преддверии ВОВ
Генерал-лейтенант Кузьма Деревянко в 1941 году занимал пост замначальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа. Он пишет, что командование и штаб округа располагали достоверными данными об усилении и непосредственной подготовке Германии к войне против Советского Союза за два-три месяца до нападения.

Генерал отмечал, что не раз докладывал командованию о концентрации немецких войск в приграничных районах.

"Однако у меня сложилось убежденное мнение в том, что командование округом недооценивало надвигающуюся угрозу и ко многим разведданным относилось с недоверием", — пишет Деревянко.

По его словам, данные о времени начала войны со стороны Германии, добываемые разведкой, поступали в штаб округа с первых чисел июня. Причем за три-четыре дня до начала войны в них указывалась не только точная дата, но и вероятный час атаки противника.

При этом работа разведки Северо-западного фронта значительно улучшилась со второй недели войны, после назначения начальником штаба генерала Ватутина.

Беспечность помогла врагу

Жители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 года. Архивное фото
© РИА Новости / Федор Левшин
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Генерал в мемуарах написал о беспечности советских войск в преддверии войны
Беспечность и ряд других недочетов в подготовке советских войск сыграли на руку нацистской Германии перед началом вторжения, пишет генерал-майор Николай Иванов, который в 1941 году был начальником штаба 6-й армии Киевского особого военного округа.

Кроме общего превосходства в силах и внезапности нападения, враг использовал "целый ряд недочетов в действиях наших войск — беспечность, благодушие и надежды, что ничего серьезного немцы не предпримут, ограничившись провокациями", писал генерал.

"Несмотря на безусловные признаки крупного сосредоточения немецких войск, командующий войсками Киевского особого военного округа запретил выдвигать части прикрытия, приводить войска в боевую готовность, а тем более усиливать их даже после начала обстрела госграницы и налетов авиации ночью с 21 на 22 июня 1941 года. Только днем 22 июня это было разрешено, когда немцы уже перешли госграницу и действовали на нашей территории", — говорится в мемуарах.

В итоге, констатировал Иванов, произошло опоздание с мобилизацией, в том числе и частей связи, затруднившее управление войсками.

Неожиданная война

Советские солдаты форсируют водный рубеж. Северо-Западный фронт. Архивное фото
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
Генерал-лейтенант Петр Собенников, возглавлявший войска Восьмой армии Прибалтийского особого военного округа, пишет, что война для всех началась неожиданно.

"Личный состав тяжелого артиллерийского полка, двигавшийся по железной дороге 22 июня, прибыв на станцию Шауляй и увидев бомбежку наших аэродромов, считал, что начались маневры", — вспоминает он.

По словам Собенникова, даже в ночь на 22 июня он лично получил приказ от начальника штаба фронта Кленова в весьма категорической форме — к рассвету 22 июня отвести войска от границы. Однако он отказался его выполнить, и солдаты остались на позициях.

Генштаб запретил провоцировать немцев

Участница патриотической акции Линия памяти зажигает свечу на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия принуждает Землю к миру: если война начнется прямо сейчас
Войскам прикрытия запретили заблаговременно занять подготовленные приграничные позиции на западе Украины, чтобы не провоцировать немецкие войска, пишет маршал Советского Союза Иван Баграмян.

В 1941 он году возглавлял оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).

"Начало боевых действий застало их (механизированные и стрелковые корпуса — ред.) в трех-пяти переходах (100-150 километрах) от рубежа развертывания. Механизированные корпуса в пунктах постоянной дислокации были подняты по боевой тревоге и начали выдвижение в районы сосредоточения с началом боевых действий", — вспоминает Баграмян.

Он подчеркивал, что через оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа никаких распоряжений о приведении войск в боевую готовность не поступало.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
© РИА Новости / Казимир Лишко
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Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
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