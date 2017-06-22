Генштаб СССР запретил провоцировать немецкие войска в преддверии ВОВ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Первый оперативный эшелон советских войск прикрытия не вышел заблаговременно на подготовленные приграничные позиции на западе Украины, чтобы не давать повода для провокаций со стороны немецких войск, следует из мемуаров маршала Советского Союза Ивана Баграмяна, рассекреченных к 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Баграмян в 1941 году возглавлял оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).

"Войска прикрытия, первый оперативный эшелон, дислоцировались непосредственно у границ и начали развертывание под прикрытием укрепленных районов с началом военных действий. Заблаговременный их выход на подготовленные позиции Генеральным штабом был запрещен, чтобы не дать повода для провоцирования войны со стороны Германии", — говорится в мемуарах Баграмяна.

Таким образом, по его словам, механизированные и стрелковые корпуса не успели выйти в намеченные для них районы.

"Начало боевых действий застало их в трех-пяти переходах (100-150 километрах) от рубежа развертывания. Механизированные корпуса в пунктах постоянной дислокации были подняты по боевой тревоге и начали выдвижение в районы сосредоточения с началом боевых действий. Через оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа никаких распоряжений о приведении войск в боевую готовность не поступало", — говорится в мемуарах.

Мемуары Баграмяна и еще шести советских полководцев о начале войны, написанные в 1953 году по просьбе Военно-исторического управления Генштаба Советской армии, впервые опубликованы на сайте Минобороны России.