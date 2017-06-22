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Общество

Калининградские власти обещают начать строить онкоцентр до конца года

15:5022.06.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на Дворцовое озеро в городе Калининграде. Архивное фотоВид на Дворцовое озеро в городе Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Строительство онкологического центра в Калининградской области планируется начать до конца этого года, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Хирурги-онкологи. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
Помощь онкобольным в Крыму: качество улучшается, но проблем еще много
"В настоящее время завершается работа по корректировке проекта онкоцентра, и до конца года начнется его строительство", — сообщили в областном минздраве.

Тема диагностики онкологических заболеваний и качества лечения, внимание к которой и так не угасает, стала обсуждаться в регионах еще активнее после того, как страна узнала историю Дарьи Стариковой из Апатитов Мурманской области. Во время "прямой линии" с президентом 24-летняя девушка рассказала, что рак 4-й степени ей диагностировали слишком поздно, изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза. Девушка обратила внимание президента не столько на свою проблему, сколько на ситуацию с медициной в своем городе в общем.

Организация онкопомощи в Калининграде

Вопрос о строительстве специализированного высокотехнологического онкологического центра в Калининградской области назрел давно. До 2009 года в Калининграде помощь онкобольным оказывали в диспансере, который включал в себя операционный блок и радиационное оборудование. Однако уже тогда было понятно, что медучреждение не справляется со своей задачей в полной мере, и его упразднили, объединив с областной клинической больницей.

Детские онкологические болезни нужно лечить по международным стандартам
© РИА Новости / Алексей Куденко
Детские онкологические болезни нужно лечить по международным стандартам
Тем временем, по информации регионального министерства здравоохранения, ежегодно в Калининградской области выявляется до 3,5 тысячи пациентов со злокачественными новообразованиями. На учете в самом западном российском регионе, на начало 2017 года, состояли 23,7 тысячи онкологических больных – достаточно много для области с населением менее 1 миллиона человек.

В настоящее время единой системы помощи онкобольным в регионе нет, специализированная онкологическая помощь оказывается на базе калининградской областной клинической больницы, часть пациентов старается получить возможность воспользоваться специализированной помощью за пределами области, в том числе в федеральных онкологических центрах.

"Кроме того, с мая 2017 года открыто онкологическое отделение в Центральной городской клинической больнице, куда приглашены на работу высокопрофессиональные врачи-онкологи, колоректальные хирурги и другие специалисты. Готовится к открытию Центр женского здоровья с современным мамографом, двумя аппаратами УЗИ и другим оборудованием", — рассказали РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Тернистый путь к проекту

Еще в 2011 году бывший калининградский губернатор Николай Цуканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство специализированного лечебного учреждения запланировано по федеральной программе развития области на 2015 год. Но из-за высокого уровня заболеваемости просил ускорить сроки строительства. Проектно-сметную документацию планировалось подготовить уже в 2012 году, однако по разным причинам начало строительства каждый год сдвигалось, центр в регионе не появился до сих пор.

Города России. Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Стоимость создания онкоцентра в Севастополе возросла в 4,5 раза
В феврале 2016 года депутаты Калининградской областной думы обратились к правительству России с просьбой помочь профинансировать строительство онкологического центра стоимостью 7,9 миллиарда рублей. По словам парламентариев, сметная стоимость проекта превышала объем средств, заложенных на всю программу "Развитие здравоохранения" области в 2016 году, поэтому реализовать проект исключительно за счет средств регионального бюджета было невозможно.

В апреле этого года перспективы строительства необходимого и долгожданного онкоцентра в регионе стали одной из ключевых вопросов на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора области Антона Алиханова.

Как сообщил тогда глава региона, экспертная группа министерства здравоохранения РФ проанализировала проект и выявила избыточность решений в части мощности и оснащения центра медицинским оборудованием. В соответствии с рекомендациями Минздрава России, медико-техническое задание было актуализировано и согласовано. Ограничение максимальной сметной стоимости объекта по строительству и оснащению оборудованием составило 4,5 миллиарда рублей.

Хирургическая операция. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Москве начнут создавать онкологическую сеть в 2017 году
"Проект сокращен с 280 до 200 коек. Строительство ПЭТ-центра планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Онкоцентр будет оборудован в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядком оказания медпомощи по профилю "онкология". Существенной корректировки проекта, которая повлияла бы на качество оказания помощи, не произошло", — пояснили РИА Новости в региональном минздраве.

Кроме стационара на 200 коек, ожидается, что в новом центре будут работать поликлиника с современной диагностикой, новейшее оборудование для лучевой терапии, шесть современных операционных.

По информации пресс-службы регионального правительства, после получения положительного заключения госэкспертизы соответствующая информация будет направлена в Минэкономразвития РФ для дальнейшего включения центра в Федеральную целевую программу с федеральным софинансированием. Параллельно региональные власти совместно с ведущими институтами готовят программу подготовки кадров.

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