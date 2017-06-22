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Общество

В СССР знали о подготовке Гитлера к войне за три месяца до ее начала

15:4322.06.2017
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© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский СоюзЖители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Командование Вооруженных сил СССР знало о подготовке нацистской Германии к войне за два-три месяца до 22 июня, однако относилось к этим разведывательным данным с недоверием, следует из мемуаров генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, рассекреченных Минобороны РФ к 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Советские солдаты форсируют водный рубеж. Северо-Западный фронт. Архивное фото
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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На момент начала войны Деревянко занимал должность замначальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа. Мемуары Деревянко и еще шести советских полководцев о начале войны, написанные в 1953 году по просьбе Военно-исторического управления Генштаба Советской армии, впервые опубликованы на сайте Минобороны России.

"Командование и штаб округа располагали достоверными данными об усилении и непосредственной подготовке Германии к войне против Советского Союза за два-три месяца до начала военных действий. Помимо информации, получаемой разведотделом из различных источников, начальником разведотдела и мною докладывались командованию округом в марте-апреле 1941 года данные личных наблюдений, полученных в результате нашей работы в этот период в Мемельской области, Восточной Пруссии и в Сувалкской области", — писал Деревянко.

По воспоминаниям разведчика, уже в начале июня командованию Прибалтийского особого военного округа было доложено о предполагаемом начале наступления гитлеровских войск.

"Данные о времени начала военных действий со стороны гитлеровской Германии, добываемые разведотделом, начали поступать в штаб округа по крайней мере в первых числах июня. В последнюю предвоенную неделю эти сведения поступали почти ежедневно, причем за 3-4 дня в них указывалось довольно точно не только о дне, но и о вероятном часе военных действий. Все эти сведения вне очереди докладывались разведотделом начальнику штаба округа и доносились в разведуправление шифром", — подчеркнул Деревянко.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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При этом генерал отметили, что разведчики Прибалтийского особого военного округа до самого начала войны не получали от командования оценки их работы.

"Однако у меня сложилось убежденное мнение в том, что командование округом недооценивало надвигающейся угрозы и ко многим данным относилось с недоверием. В большей степени это проявлялось у (начальника штаба округа генерал-лейтенанта) Кленова", — писал военачальник.

По его воспоминаниям, работа разведки Северо-западного фронта значительно улучшилась со второй недели войны, после назначения начальником штаба генерала Ватутина.

"Большое внимание уделялось организации отрядов, направляемых в тыл противника с целью разведки и диверсий, а также организации разведывательных радиофицированных точек на территории, занимаемой нашими войсками, на случай их вынужденного отхода", — говорится в рассекреченных документах.

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