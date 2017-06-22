Брод назвал закон о сносе памятников в Польше ударом по исторической памяти

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Решение сейма Польши о сносе памятников, "прославляющих коммунизм", вызывает большую тревогу, поскольку под него попадут мемориалы советским солдатам, этот циничный и недружественный акт, принятый в День памяти и скорби, становится ударом по исторической памяти, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Ранее в четверг сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос в стране около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

"Это решение вызывает у меня большую тревогу, потому что под снос попадут монументы, связанные с гибелью советских солдат. Далеко не всегда эти монументы располагаются только на кладбищах, они располагаются и на площадях, на местах сражений. Я считаю, что это в прямом смысле удар по исторической памяти, по российско-польским отношениям", — заявил Брод РИА Новости.

Он полагает, что этот шаг может породить раскол и в самом польском обществе, ведь "далеко не все граждане Польши разделяют антироссийскую политику руководства" страны.

Поляки, которые сражались вместе с советскими солдатами за победу, помнят роль Советского Союза в освобождении польских городов, пояснил правозащитник. "И эти ветераны вместе с теми гражданами, которые чтят подвиг советского солдата, постоянно выступают в защиту памятников и памяти, ухаживают за монументами", — добавил член СПЧ.

Собеседник агентства не исключил, что решение сейма даст толчок для местных неонацистов и русофобов, возможно, усилится дискриминация русских в Польше. "Это вопиющий, циничный, недружелюбный акт, тем более, принятый в День памяти и скорби. Очень печально, что у людей отшибает память, совесть и честь, если они совершают такие поступки", — заключил Брод.