В Минприроды прокомментировали строительство дома возле свалки в Балашихе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Строительство домов в Балашихе недалеко от свалки в самом начале не нарушало норм, заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Прежде, чем дать слово Донскому, президент РФ Владимир Путин задал вопрос, кто дал разрешение на строительство жилых домов вблизи свалки в подмосковной Балашихе.

"Я хочу понять, кто же все-таки дал разрешение на строительство там, в Московской области? Сергей Ефимович (Донской), есть у вас эта информация? Нельзя сказать, что люди там самозахватом землю заняли и самостоятельно в нарушение норм там что-то построили? Это же многоквартирные дома, правильно? Многоэтажные", — спросил президент.

"Установлена санэпидемзона этой свалки, она составляет 500 метров, была установлена в 2003 году, и строительство этих домов как раз проходило за этой санэпидемзоной. То есть в принципе нарушений не было", — сказал Донской на встрече Путина с членами правительства.

"Мы разговаривали с руководителем Роспотребнадзора с точки зрения уточнения и оценки тех рисков, которые по этой свалке существуют, но по их уверениям, строительство этих домов, которое было согласовано несколько лет назад, не нарушало все эти нормы. На сегодняшний день по законодательству такая ситуация", — добавил глава Минприроды.

"Нормы не нарушало, а жить невозможно там", — отметил в свою очередь президент РФ.

После замечания Путина Донской продолжил свой доклад. "Мы договорились о следующих действиях. Во-первых, что касается свалки в Кучино, так ее называют. Мы договорились с губернатором, что они принимают решение о закрытии свалки с 2019 года, но с учетом строительства новых объектов, потому что это очень важно с той точки зрения, что очень большой объем нагрузки, который поступает из Москвы, в Московскую область, соответственно необходимо будет строить новые полигоны, чтобы размещать все эти отходы", — сказал Донской.