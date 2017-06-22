РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова уволена после скандального комментария в социальной сети Facebook, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

По его словам, комментарий Любезновой является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства.

В среду в соцсети Facebook появился пост с просьбой помочь жительнице Астрахани Ирине Васильевой, у которой, как утверждал автор, редкое заболевание крови. Отмечалось, что в начале 2017 года региональный Минздрав предложил девушке дорогостоящее лекарство, но в марте в ведомстве якобы заявили, что больше не могут оплачивать лечение. По словам автора сообщения, Ирина, которая 11 лет борется с болезнью с помощью переливаний крови, перестала получать необходимое лекарство.

К посту был прикреплен официальный ответ министра здравоохранения области Павла Джувалякова о том, что Ирину включили в регистр лиц, страдающих угрожающими жизни и редкими (орфанными) заболеваниями. Согласно документу, необходимые лекарства оплачиваются из областного бюджета.

Резонанс вызвал комментарий, оставленный под постом от имени сотрудницы ведомства Анны Любезновой.

Как писали СМИ, она возмутилась тем, что "такие деньги" (стоимость лекарства в год — 30 миллионов рублей) приходится тратить на одного человека, в то время как в Астрахани многие семьи нуждаются в "элементарном жилье" и на эту сумму можно было купить для них 12 квартир.

Глава пресс-службы губернатора области Алексей Глухов ранее заявил РИА Новости, что власти проводят проверку после публикаций. Он подтвердил, что Васильевой действительно назначили это лекарство, и заверил, что закупка препарата идет, но произошла некоторая заминка. По словам Глухова, из-за сложностей в региональном бюджете с закупками таких дорогостоящих медикаментов бывают проблемы.

По словам самой Анны Любезновой, ее аккаунт в Facebook взломали неизвестные.