РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова уволена после скандального комментария в социальной сети Facebook, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
В среду в соцсети Facebook появился пост с просьбой помочь жительнице Астрахани Ирине Васильевой, у которой, как утверждал автор, редкое заболевание крови. Отмечалось, что в начале 2017 года региональный Минздрав предложил девушке дорогостоящее лекарство, но в марте в ведомстве якобы заявили, что больше не могут оплачивать лечение. По словам автора сообщения, Ирина, которая 11 лет борется с болезнью с помощью переливаний крови, перестала получать необходимое лекарство.
К посту был прикреплен официальный ответ министра здравоохранения области Павла Джувалякова о том, что Ирину включили в регистр лиц, страдающих угрожающими жизни и редкими (орфанными) заболеваниями. Согласно документу, необходимые лекарства оплачиваются из областного бюджета.
Резонанс вызвал комментарий, оставленный под постом от имени сотрудницы ведомства Анны Любезновой.
Глава пресс-службы губернатора области Алексей Глухов ранее заявил РИА Новости, что власти проводят проверку после публикаций. Он подтвердил, что Васильевой действительно назначили это лекарство, и заверил, что закупка препарата идет, но произошла некоторая заминка. По словам Глухова, из-за сложностей в региональном бюджете с закупками таких дорогостоящих медикаментов бывают проблемы.
По словам самой Анны Любезновой, ее аккаунт в Facebook взломали неизвестные.