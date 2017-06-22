Тулеев восстанавливается после операции и намерен вернуться к работе

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после проведенной в мае операции на позвоночнике проходит восстановительное лечение в третьей больнице города Кемерово. Медики пока не называют продолжительность реабилитационного курса, но отмечают, что сложное оперативное вмешательство не помешает ему и в дальнейшем выполнять свои обязанности главы региона.

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщили и.о. начальника главного управления по работе со СМИ областной администрации Алексей Доронгов и заместитель губернатора по вопросам здравоохранения, кандидат медицинских наук Валерий Цой.

Отпуск и больничный

Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая. Позже пресс-служба обладминистрации объявила, что он продлен из-за операции на позвоночнике.

"В связи с увеличением объема медицинской помощи, отпуск был продлен на две недели, начиная с 1 июня. Аман Гумирович лег на реабилитацию 11 июня, находясь в отпуске, в связи с этим по закону он был автоматически продлен на неопределенный срок, так как только врачи могут сказать, когда его выпишут", — пояснил Доронгов.

По его словам, при выписке и получении больничного листа, опять же, согласно действующему законодательству, проведенные в больнице дни будут компенсироваться отпускными днями.

"Губернатор сам примет решение: догулять эти дни отпуска или выйти на работу. Поэтому формально он в отпуске, фактически — в отпуске и на больничном", — сказал он и уточнил, что на сегодняшний день Тулеев находится в отпуске 30 дней, тогда как по закону глава региона может уйти в отпуск на 45 дней.

Плановая операция

Как рассказал журналистам замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой, Амана Тулеева прооперировали в одной из клиник Германии, он оплатил ее из личных средств. "Операцию провели по плановым показаниям. Еще в октябре 2016 года было назначено плановое оперативное лечение. Аман Гумирович в силу своего рабочего графика перенес ее на семь месяцев, совместив с отпуском", — пояснил он.

По его словам, операция была сложная и специфическая — с использованием металлоконструкций. В процессе оперативного вмешательства было принято решение об увеличении его объемов, поэтому операция длилась практически девять часов. "Конечно, данные обстоятельства не могли не сказаться на послеоперационном периоде, развилось осложнение в виде пневмонии. Усилиями докторов пневмония купирована", — отметил Цой.

"Что касается даты операции, конкретной клиники, хирурга и лечащего доктора, на сегодняшний день позвольте мне такие подробности упустить. Все-таки есть прецедент врачебной тайны, этики, закон о персональных данных", — добавил он. Отвечая на вопрос журналистов о стоимости операции, замгубернатора не назвал ее, но подчеркнул, что Тулеев оплатил ее из личных средств.

"Никакого секрета здесь нет: это другая страна, соответственно, Аман Гумирович, являющийся застрахованным лицом в нашей стране, ни в коем случае не является застрахованным лицом в других странах. Соответственно, оперативное лечение было на платной основе, и все издержки, связанные с этим процессом, Аман Гумирович оплатил из собственных средств. Реабилитация проводится в рамках обязательного медицинского страхования, но если понадобятся дополнительные (процедуры), не входящие в базовую программу госгарантий, то это тоже, естественно, будет оплачено средствами пациента", — уточнил Цой.

Медицина и доверие

Выбор зарубежной клиники не является показателем недоверия к отечественной медицине, отметил Валерий Цой, курирующий эту сферу в Кузбассе.

"Обладминистрация и общественность не имеют никаких поводов сомневаться в компетенции наших медицинских работников, в том числе тех, которые работают в данной области. Все профессиональны, владеют различными методиками в проведении такого рода вмешательств. Речь однозначно не идет о недоверии, некомпетентности и так далее", — сказал он.

По его мнению, отдав предпочтение немецкой больнице, Тулеев руководствовался несколькими факторами. В частности, выбранная им клиника узко специализируется на этой проблеме и данной технологии.

"Каждый гражданин РФ имеет право выбора. К тому же там (за границей) он обычный пациент. Это этический или, может, даже моральный момент. Чтобы проводить такое достаточно сложное оперативное вмешательство в любой из клиник нашей области, на медицинский персонал ложилась бы колоссальная ответственность. Абстрагироваться от того, что это губернатор, наверное, очень сложно или даже невозможно. Плюс интерес, который вызвала бы данная ситуация, в том числе со стороны СМИ, усугубил бы моральное давление на медперсонал и, в частности, на оперирующего хирурга", — пояснил Цой.

Реабилитация и перспективы

На сегодняшний день кемеровские медики оценивают состояние губернатора как стабильное. Со стороны всех органов и систем нет нарушений никаких жизненно важных функций. Как отметил Валерий Цой, оперативный этап лечения позвоночника прошел по плановым показаниям, других операций Тулееву не делали.

"Никаких других операций на каких-либо других зонах и органах не проводилось. Это однозначно. В том числе не было никаких операций на сердце или конечностях: руки и ноги все на месте — ранее появились такие слухи", — уточнил замгубернатора.

В то же время, по словам специалистов, на исполнение Тулеевым обязанностей губернатора операция и заболевание "никоим образом не сказываются".

"На функциональное состояние губернатора проведенная операция не повлияла. Мы, медики, будем вынуждены ограничить определенные физические нагрузки, в том числе грубые, тяжелые, вертикальные. Я не имею в виду, что стоять нельзя, а штангу на плечи, естественно, ни в коем случае", — добавил Цой.

Замгубернатора также признался, что медикам "сложно удержать Амана Гумировича в этих рамках". "Мы пытаемся его огородить с точки зрения медицинских показаний и противопоказаний относительно эмоциональных всплесков, в том числе рабочих моментов, в первую очередь", — уточнил он.

Как добавил Алексей Доронгов, несмотря на отпуск и реабилитацию, губернатор уже принимает активное участие в жизни региона и "рвется в бой".

"Губернатор в курсе всех дел, что происходят в Кузбассе, отслеживает ситуацию. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе. Аман Гумирович собирается оправдать доверие кузбассовцев, которые 1,5 года назад выбрали его подавляющим большинством голосов", — отметил Доронгов.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.