ОП просит ООН дать оценку закону о сносе памятников Красной армии в Польше

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина обратилась в ООН с требованием дать свою публичную оценку закону о сносе 500 советских памятников в Польше.

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников. Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

"Безусловно — это политическая провокация, направленная на то, чтобы создать разлом между нашими народами. Уверена, что и дата принятия поправок в этот закон также была выбрана специально. От имени нашей комиссии мы решительно осуждаем эти действия", — сказала Сутормина РИА Новости.

В ОП РФ, со слов Суторминой, также считают, что этому документу и позиции польских властей должна быть дана оценка крупнейших международных институтов.

"Мы со своей стороны уже обратились в ООН, организацию, которая была создана после окончания Второй мировой войны, и основная функция которой — не допустить повторения тех ужасных событий. Только память и знание об этой войне смогут уберечь нас и будущие поколения от подобной трагедии", — заявила Сутормина.