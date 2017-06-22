Ликвидацию свалки в Балашихе могут профинансировать из президентского фонда

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ликвидация свалки в Балашихе может быть профинансирована из резервного или президентского фондов, контролировать вопрос поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас есть 5,4 миллиарда (рублей), которые мы выделили из федерального бюджета на эти цели. Еще 1,5 миллиарда уже собрали в качестве сборов экологических. Вот это уже 7 миллиардов рублей почти что. Поэтому используйте эти деньги, если нужно, попросим Минфин или можно даже из Резервного фонда правительства, из моего Резервного фонда выделить какие-то деньги, они у нас есть там и отфинансировать начало работ", — сказал Путин на встрече с членами правительства.

Он подчеркнул, что "самым оперативным образом нужно решить вопрос о том, откуда будет складироваться (мусор), где-то в другом месте, вдали от мест постоянного проживания людей".

"Я хочу, чтобы администрация зафиксировала это сегодня в качестве поручения. Дмитрий Анатольевич (Медведев), вас прошу взять под контроль и довести до конца", — заключил Путин.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.

В среду министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал журналистам, что по планам мусор перестанут вывозить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, рекультивация начнется в январе 2019 года. Для подготовки проекта рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе, по его словам, нужно 7-8 месяцев. Однако в четверг Путин в ультимативной форме потребовал от чиновников закрыть свалку в кратчайшие сроки.