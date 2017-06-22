В Крыму перезахоронили останки более 100 советских воинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. В крымском регионе перезахоронили останки более ста советских воинов, церемонии прошли в Бахчисарайском районе Крыма и Севастополе.

"Одиннадцать воинов восьмой бригады морской пехоты Черноморского флота, погибших при обороне города Севастополя, перезахоронены в Бахчисарайском районе в селе Айвовое", — сказал РИА Новости глава комитета крымского парламента по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр Шувалов.

Останки воинов были обнаружены на территории Тенистовского сельского поселения поисковым отрядом "Память Крыма" в пределах первой линии обороны Севастополя, где противника в течение десяти дней сдерживали порядка 4 тысяч солдат. В живых осталось около 800 из них.

Шувалов подчеркнул, что тела воинов не удалось идентифицировать, "смертных медальонов" обнаружено не было. "По остаткам тканей и нашивкам определили, что это морские пехотинцы из Новороссийска", — пояснил он.

В Севастополе земле предали останки 126 советских воинов. Церемония проходила на братском кладбище воинов Приморской армии. В мероприятии участвовал глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Обнаружили советских воинов в основном на Федюкиных высотах, где шли ожесточенные бои с врагом.

"Сегодня захоронено 126 советских солдат, но поисковые работы продолжаются", — сказал РИА Новости глава Балаклавского муниципального округа Евгений Бабошкин.

Обе церемонии сопровождались воинскими почестями и залпом оружейного салюта.

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