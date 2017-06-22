Путин заявил, что не против наделения МЧС новыми полномочиями

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением МЧС наделить ведомство дополнительной функцией контроля за выплатами гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

"Надо, не против, надо посмотреть только с юристами, проговорить это. Но, думаю, в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением последствий чрезвычайных ситуаций, наверное, это можно сделать. Во всяком случае нужно дисциплинировать. Что касается отдельных субъектов, то я знаю, деньги туда поступили в день прямой линии. Но на счетах-то деньги были там, в том же Ставропольском крае, до 6 миллиардов, по-моему, на счетах было. И зная, что перевод обеспечен стопроцентно, могли бы и начать эту работу своевременно", — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что МЧС также должно наблюдать за происходящим и продолжать оперативно работать по определению объема ущерба пострадавших.

"Мы с вами знаем, что без соответствующих результатов работы комиссий решения окончательные не принимаются. Поэтому здесь нужно делать как можно быстрее, не затягивать", — сказал президент.